Concerto di fine anno, arriva l'ordinanza del Comune con i divieti

In vista del grande evento di piazza gratuito del 31 dicembre che avrà luogo a partire dalle ore 22.30 in piazza Quercia con l'animazione di Radio Selene ed il concerto di Raf, è stata pubblicata l'ordinanza sindacale (la numero 16 del 19 dicembre 2023) con le seguenti prescrizioni:- agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività commerciali in sede fissa, in forma ambulante e/o attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, nonché ai gestori di distributori automatici "c.d. H.24", operanti su tutto il territorio comunale, a partire dalle ore 19 del 31 dicembre e fino alle ore 06 dell'1 gennaio 2024 è fatto divieto assoluto di vendita per asporto di bevande acoliche e non, in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e/o in lattine;- divieto assoluto di vendita per asporto e di somministrazione di superalcolici con particolare riguardo nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico interessate dall'evento, nonché nelle strade di collegamento e confluenti in piazza Quercia; divieto assoluto a chiunque di introdurre e/o consumare alcolici e/o superalcolici, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dall'evento;- divieto assoluto a chiunque di introdurre e consumare bevande alcoliche e non, in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e/o in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata.E' fatto obbligo ai titolari delle attività di somministrazione presenti nelle aree interne al perimetro di sicurezza dell'evento (indicato quale Area Arancione), di effettuare la somministrazione esclusivamente all'interno dei locali, e/o delle strutture all'uopo debitamente autorizzate.Per le stesse motivazioni di ordine pubblico è stata disposta la rimozione nelle aree interne al perimetro di sicurezza (Area Rossa) di tutti gli arredi, del tipo sedie, tavoli, ombrelloni, fioriere ed altri arredi mobili in genere, posti sia su area pubblica/privata a servizio delle attività di somministrazione che presentino strutture non debitamente chiuse, che dovrà essere effettuata non oltre le ore 09 di giovedì 28 dicembre, nonché la rimozione del contenuto e la chiusura dei cestini portarifiuti.Nelle aree interne al perimetro di sicurezza (Area Rossa) in concomitanza con l'evento programmato, è fatto divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti al fine di evitare rischi da esplosione e/o da incendio commessi all'accensione incontrollata dei materiali.