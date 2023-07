Concessa la grazia a Patrick Zaki: dopo la cittadinanza onoraria un invito a Trani?

È appena giunta la notizia che Patrick Zaki ha ricevuto la grazia presidenziale dal presidente Abdel Fattah al-Sisi: sicuramente un passo avanti strada irta di ostacoli della libertà di pensiero: sarebbe bello, dopo la decisione che fu presa di conferirgli la cittadinanza onoraria tranese, invitare il giovane attivista nella Città proprio per condividere la sua esperienza e la sua battaglia per poter continuare a studiare, in particolare nell'università di Bologna dove si è laureato poche settimane fa.La notizia è stata resa nota dalle autorità egiziane. Il ricercatore ha già scontato 22 mesi in carcere. Lo studente dell'università di Bologna era stato accusato di "diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese" e di avere scritto un articolo nel 2019 sulle discriminazioni subite dai copti egiziani.