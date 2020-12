Concorsi al Comuni, presentate 4544 domande per 28 posti

Sono scaduti i termini per presentare domanda di partecipazione ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, indetti dal Comune di Trani per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 28 posti.Questo il report delle candidature:Per il profilo professionale di "Specialista Amministrativo" – Categoria D1 (5 posti) hanno presentato domanda 916 persone.Per il profilo professionale di "Assistente Sociale" – Categoria D1 (1 posto) hanno presentato domanda 237 persone.Per il profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" – Categoria C1 (7 posti) hanno presentato domanda 2044 persone.Per il profilo professionale di "Istruttore Contabile" – Categoria C1 (4 posti) hanno presentato domanda 401 persone.Per il profilo professionale di "Istruttore Tecnico" – Categoria C1 (6 posti) hanno presentato domanda 363 persone.Per il profilo professionale di "Istruttore di Polizia Locale" – Categoria C1 (3 posti) hanno presentato domanda 479 persone.Per il profilo professionale di "Programmatore gestione operativa" – Categoria C1 (2 posti) hanno presentato domanda 104 persone.In totale sono state presentatedomande per 28 posti.