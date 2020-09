Concorso Amiu, Nacci rassicura: «A metà ottobre le prove scritte, a novembre gli orali»

Social Video 6 minuti Concorso Amiu e raccolta differenziata: intervista a Gaetano Nacci

«Chiunque abbia partecipato al concorso e abbia superato le prove preselettive non deve assolutamente perdere le speranze». E' quanto dichiara l'Amministratore unico di Amiu, ingegner Gaetano Nacci, nel corso di un'intervista ai microfoni di Traniviva, in merito il concorso pubblico avviato nei mesi scorsi finalizzato all'assunzione di nuovo personale nella municipalizzata tranese. «Affermare che il concorso possa non procedere non ha alcun senso sotto il profilo logico e giuridico: è interesse dell'azienda dotarsi di personale e perché non ci sarebbe alcun motivo per buttar via il buon lavoro che finora è stato fatto», ha rassicurato Nacci. «Nella seconda metà di ottobre svolgeremo le prove scritte e a novembre gli orali per addivenire entro l'anno a stilare la graduatoria dal quale attingere personale».Nel corso dell'intervista si è parlato del nuovo sistema di raccolta rifiuti secondo la modalità porta a porta che prenderà inizio sull'intero territorio cittadino a partire dal 7 settembre: «Con questo sistema contiamo di migliorare le perfomances in tema di raccolta differenziata».Nacci ha anche risposto alle polemiche da parte dell'opposizione sulla presenza dei bidoni all'interno delle abitazioni e sul quale l'amministratore della municipalizzata tranese ha invitato a superare le criticità, del tutto normali quando si affronta un cambiamento, attraverso «il confronto e il dialogo» con il singolo cittadino e le associazioni e a cercare «soluzioni piuttosto che problemi».