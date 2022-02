Concorso 7 posti istruttore amministrativo, pubblicato elenco idonei

Concorso istruttore amministrativo Documento PDF

In relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con rapporto di ruolo a tempo pieno di n. 7 posti nel profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" (Categoria C – posizione economica C1) è stato pubblicato l'elenco dei candidati risultati idonei dopo lo svolgimento della prova scritta e del colloquio orale.Di seguito l'allegato con l'elenco dei vincitori del concorso.