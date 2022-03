Cone-Beam, tecnologia di ultima generazione per la radiologia

Prevenzione e tecnologia. Nello studio radiologico Pansini di Barletta, è stata recentemente installata un'apparecchiatura Cone-Beam, di ultima generazione. Questo apparecchio permette di ottenere immagini digitali dirette ad alta risoluzione delle arcate dentarie in modalità classica (OPT, Telecranio e studio delle articolazioni temporo-mandibolari).Lo studio Cone-Beam consente al radiologo di visualizzare anatomia e posizione di denti e strutture ossee in 3D, con grande precisione ottenendo una diagnosi accurata della patologia dentaria. Lo studio Cone-Beam è indispensabile per la pianificazione del trattamento chirurgico odontoiatrico (protesi dentarie) nel modo più adeguato per il paziente."La presenza di un'apparecchiatura di questa portata tecnologica - ha commentato il Dottor Vittorio Pansini - arricchisce il territorio di uno strumento avanzato per la diagnosi delle patologie dentarie e per la pianificazione dei trattamenti odontoiatrici più moderni, in modo efficace e con una dose di radiazioni erogata al paziente, contenuta al minimo.