Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Comunale di Trani Giacomo Marinaro: venerdì 6 marzo

È stata convocata per venerdì 6 marzo, alle ore 19:00, presso Palazzo San Giorgio, una conferenza stampa indetta dall'attuale Presidente del Consiglio Giacomo Marinaro per un importante annuncio riguardante il futuro amministrativo della Città, oltre al percorso politico che intende avviare nei prossimi mesi.Un'occasione di confronto e annunci per riflettere sul presente e sul futuro di Trani e sulle prospettive di sviluppo amministrativo.Durante questa conferenza stampa, verrà illustrato un percorso di impegno civico e politico nel quale Marinaro si è distinto e che intenderà intraprendere.Al termine dell'intervento, è previsto uno spazio dedicato alle domande ed al confronto con i giornalisti. Pertanto, la stampa è invitata alla partecipazione.