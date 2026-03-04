avv. Giacomo Marinaro
avv. Giacomo Marinaro
Politica

Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Comunale di Trani Giacomo Marinaro: venerdì 6 marzo

Appuntamento a Palazzo San Giorgio: ore 19:00

Trani - mercoledì 4 marzo 2026 17.36 Comunicato Stampa
È stata convocata per venerdì 6 marzo, alle ore 19:00, presso Palazzo San Giorgio, una conferenza stampa indetta dall'attuale Presidente del Consiglio Giacomo Marinaro per un importante annuncio riguardante il futuro amministrativo della Città, oltre al percorso politico che intende avviare nei prossimi mesi.

Un'occasione di confronto e annunci per riflettere sul presente e sul futuro di Trani e sulle prospettive di sviluppo amministrativo.

Durante questa conferenza stampa, verrà illustrato un percorso di impegno civico e politico nel quale Marinaro si è distinto e che intenderà intraprendere.

Al termine dell'intervento, è previsto uno spazio dedicato alle domande ed al confronto con i giornalisti. Pertanto, la stampa è invitata alla partecipazione.
  • Trani Amministrative 2026
Altri contenuti a tema
Trani amministrative 2026, Puglia Popolare alla finestra: «Guardiamo con interesse a Galiano, ma decide il Direttivo» Trani amministrative 2026, Puglia Popolare alla finestra: «Guardiamo con interesse a Galiano, ma decide il Direttivo» L’avv. Donata Di Meo frena sui tempi: «Sostegno al progetto migliore. Venerdì il summit decisivo con il coordinatore regionale Carlo Laurora»
Amministrative Trani 2026: De Feudis presenta il piano dei primi 100 giorni Amministrative Trani 2026: De Feudis presenta il piano dei primi 100 giorni Metodo, priorità e prime 10 delibere”: il candidato sindaco traccia la rotta tra legalità, efficienza e trasparenza
Raffaella Merra e il Direttivo lasciano Azione: «Scelta di coerenza per il bene della città. Sosteniamo Angelo Guarriello» Raffaella Merra e il Direttivo lasciano Azione: «Scelta di coerenza per il bene della città. Sosteniamo Angelo Guarriello» La Segretaria uscente rifiuta il "campo largo" imposto dall'alto e toglie dall'imbarazzo Azione
EDITORIALE | Amministrative Trani 2026: La rivolta dei territori contro i "patti di segreteria" EDITORIALE | Amministrative Trani 2026: La rivolta dei territori contro i "patti di segreteria" Dallo strappo di Marinaro alle dimissioni di Di Leo: la città rigetta le candidature calate dall’alto mentre i partiti tradizionali si svuotano
Amministrative Trani, la "scossa" di Marcello Lanotte: «Guariello scelta di maturità» Amministrative Trani, la "scossa" di Marcello Lanotte: «Guariello scelta di maturità» Il coordinatore provinciale di Forza Italia rivendica il ruolo del partito: «La nostra generosità supera le bandiere per il bene comune»
Ultim'ora. Centrodestra, fumata bianca: il candidato a sindaco di Trani è il dott. Angelo Guariello Ultim'ora. Centrodestra, fumata bianca: il candidato a sindaco di Trani è il dott. Angelo Guariello Si chiude il cerchio al tavolo della coalizione
Trani, lo strappo di Marinaro: «PD senza democrazia, ora la città riparte dalla strada» Trani, lo strappo di Marinaro: «PD senza democrazia, ora la città riparte dalla strada» Il resoconto integrale della conferenza stampa di oggi: dalla rottura con i vertici regionali alla nascita dell'intergruppo da 13 consiglieri
Domenico De Santis: "PD, AVS, M5S e le forze civiche porteranno il centrosinistra al governo di Trani e Andria" Domenico De Santis: "PD, AVS, M5S e le forze civiche porteranno il centrosinistra al governo di Trani e Andria" Intervista esclusiva al Segretario Regionale del Partito Democratico
L'Europa si incontra a Trani: doppio Erasmus simultaneo all’IC  Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio
4 marzo 2026 L'Europa si incontra a Trani: doppio Erasmus simultaneo all’IC  Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio
Tentato furto in un campo fotovoltaico tra Andria e Trani
4 marzo 2026 Tentato furto in un campo fotovoltaico tra Andria e Trani
Trani amministrative 2026, Puglia Popolare alla finestra: «Guardiamo con interesse a Galiano, ma decide il Direttivo»
4 marzo 2026 Trani amministrative 2026, Puglia Popolare alla finestra: «Guardiamo con interesse a Galiano, ma decide il Direttivo»
Confraternita del Carmine: nuovo Consiglio e Amministrazione e nuovo corso
4 marzo 2026 Confraternita del Carmine: nuovo Consiglio e Amministrazione e nuovo corso
Sigfrido Ranucci presenta ad Andria “Il ritorno della casta”
4 marzo 2026 Sigfrido Ranucci presenta ad Andria “Il ritorno della casta”
Patrizia Sardo Marras presenta il suo libro tra Trani e Bari
4 marzo 2026 Patrizia Sardo Marras presenta il suo libro tra Trani e Bari
Agricoltura, Andrea Ferri (FdI) incontra l’assessore Paolicelli: rassicurazioni su irrigazione, viabilità rurale e libretti carburante
4 marzo 2026 Agricoltura, Andrea Ferri (FdI) incontra l’assessore Paolicelli: rassicurazioni su irrigazione, viabilità rurale e libretti carburante
Azione, Savino Cormio nominato Commissario cittadino a Trani
4 marzo 2026 Azione, Savino Cormio nominato Commissario cittadino a Trani
L’Under 17 Femminile conquista il pass per le Final Four
4 marzo 2026 L’Under 17 Femminile conquista il pass per le Final Four
L’Asd Trani torna al successo: New Carpediem sconfitto 1-0. Decide la rete di Vino
4 marzo 2026 L’Asd Trani torna al successo: New Carpediem sconfitto 1-0. Decide la rete di Vino
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.