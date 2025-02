Confesercenti BAT premia 41 imprese storiche del territorio: ecco le attività di Trani

remia le attività storiche del territorio, vale a dire le imprese attive da almeno 30 anni che hanno ottenuto il riconoscimento regionale, contribuendo a rendere grandi le nostre città. Appuntamento lunedì 24 febbraio alle 15.00 presso la Biblioteca Comunale Giovanni Bovio, in piazzetta San Francesco, a Trani. "Consegneremo un premio a 41 imprese che sono presidio di storia, tradizione e cultura. Queste attività del commercio, dell'artigianato, della ristorazione e della somministrazione sono per noi un grande motivo di orgoglio. I negozi di vicinato sono la spina dorsale dell'economia italiana, presidio sociale e di sicurezza insostituibile per i quartieri delle nostre città", le parole didirettore di. Tre le tipologie di attività che saranno ci sono: i negozi storici, ovvero attività di commercio al dettaglio in sede fissa o all'interno dei mercati su aree pubbliche; le botteghe artigiane storiche, unità locali artigianali che svolgono la produzione la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi; i locali storici, attività esclusivamente o prevalentemente dedite alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande.: Bar Centrale (Trani), Bar Europa (Trani), Bar Jolly (Trani), Bar Mimosa (Trani), Bottega Del Vino (Trani), Boutique Gentile (Trani), Boutique Rino Di Pinto (Canosa), Canneto Beach 2 (Margherita di Savoia), Copisteria Musicco (Trani), Curci Essenze (Barletta), D'Agostino (Trani), Di Benedetto Ricambi (Barletta), Di Chio 1970 (Andria), Di Chio Abbigliamento (Andria), Dragonetti - Biancheria Arredo Casa (Trani), Editrice Rotas (Barletta), Frutta Palmieri Vittorio (Trani), Gastronomia Di Lernia (Trani), Gastronomia Fatone (Trani), Giannelli Sport (Trani), Gioielleria De Mauro (Trani), Hotel Riviera (Trani), IN. COS (Trani), Isola che non c'è Punto Einaudi (Barletta), King's Bar (Trani), Lavinia Eventi (Trani), Losito Arredamenti (Trani), Macelleria Michele Terrone (Trani), Nugnes Abbigliamento (Trani), Nugnes Alimentari (Trani), Onoranze Funebri Cassese (Trani), Orologeria M.Ferro (Trani), Ottica Guidotti (Corato), Panificio Centrale (Trani), Panificio Traiano (Canosa), Piccoli Sogni (Trani), Procacci Design (Trani), Santoro Buongustai di Famiglia (Trani), Supercandida Lavanderia (Trani), Utet (Trani), Zingrillo.com srl (Barletta)."Per la Confesercenti è doveroso riconoscere il fondamentale lavoro svolto da tutti gli imprenditori e le realtà locali che sono la testimonianza tangibile della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale del territorio pugliese. Il CAT Confesercenti Bat è sempre a disposizione delle imprese per la presentazione della pratica di inserimento negli elenchi delle attività storiche della Regione Puglia", conclude