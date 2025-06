Confsec 2025, c'è anche Trani tra i partner

C'è anche la Città di Trani tra i principali partners di ConfSec 2025, il principale evento dedicato alla CyberSecurity del Sud Italia, in corso di svolgimento a Bari. Si tratta dell'appuntamento annuale con insights e approfondimenti sulla sicurezza delle informazioni.Da tutta la Puglia si sono ritrovati per una intera giornata di confronto e aggiornamento sui rischi del cyber crime e sulle gravi conseguenze che le minacce informatiche possono avere sulle aziende e sulle istituzioni. Dalla sessione plenaria della mattina, con gli interventi di riconosciuti keynote speaker per condividere insights e contenuti di valore sul mercato, agli speech degli esperti indipendenti fino ai Lab di aggiornamento tecnico pomeridiani, ConfSec rappresenta una straordinaria occasione di confronto e formazione sulle strategie e soluzioni di risposta agli attacchi cyber in continua evoluzione.L'iniziativa è stata sostenuta, tra gli altri, dall'Agenzia nazionale per la Cybersicurezza (ACN), l'Autorità nazionale per la cybersicurezza a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza. L'Agenzia ha il compito di tutelare la sicurezza e la resilienza nello spazio cibernetico. Si occupa di prevenire e mitigare il maggior numero di attacchi cibernetici e di favorire il raggiungimento dell'autonomia tecnologica. Tra gli Enti del territorio, hanno sostenuto l'appuntamento la Regione Puglia e i Comuni di Bari e Trani.ConfSec è da dieci anni il più autorevole evento dedicato alla Cyber Security del Sud Italia ed è un evento organizzato da MeCSA