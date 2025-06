Coni, Anselmo Mannatrizio confermato Fiduciario Comunale per la Città di Trani per il quadriennio 2025/2029

Un incarico di fondamentale importanza quello del Fiduciario Comunale, che vedrà impegnatoa rappresentare ila livello locale, a lui il compito di assicurare i rapporti con le associazioni sportive, collaborando strettamente con l'Amministrazione Comunale secondo le finalità istituzionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per il quadriennio 2025/2029. "Sono molto soddisfatto - ha detto Mannatrizio - che Antonio Rutigliano, delegato provinciale del CONI, abbia voluto rinnovare la fiducia, che interpreto sia come la conferma di un buon lavoro di squadra finalizzato ad un connubio tra sport e territorio e sia come un' attestazione personale di stima".Il ruolo di Fiduciario Comunale non si limita a una mera rappresentanza.avrà il compito di sviluppare i rapporti con gli organi delle Federazioni Sportive, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva presenti sul territorio tranese. L'obiettivo primario è promuovere la pratica sportiva in tutte le sue forme, rendendola accessibile e incentivando la partecipazione di tutte le fasce d'età. L'operato del Fiduciario Comunale è un esempio lampante di come i valori intrinseci del CONI si innestano profondamente nel tessuto di una città come Trani: il CONI, custode dei principi olimpici, promuove non solo l'eccellenza sportiva, ma anche il benessere fisico e sociale, l'educazione e l'inclusione. La riconferma di Anselmo Mannatrizio è dunque un segnale di continuità e un auspicio per una proficua collaborazione, rafforzando ulteriormente il legame tra il CONI e la comunità tranese, a beneficio dello sport e del benessere collettivo.