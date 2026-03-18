Trani protagonista alle finali nazionali della Corsa dei Mille: 28 studenti della Bat a Roma

RIEFOLO Nicola M2007 Liceo Cafiero Barletta 1° tempo 2.40

SANTOMAURO Simone M2008 Liceo Cafiero Barletta 1° tempo 2.27

ALICINO Mattia M2008 L.S. Nuzzi Andria 4° tempo 2.50

CAPORUSSO Giuseppe M2011 Liceo Cafiero Barletta 1° tempo 2.44

GARGANO Francesca F2008 Liceo Cafiero Barletta 3° tempo 3.25

FRERES Claudia F2009 Liceo Cafiero Barletta 1° tempo 3.02

MUSCIAGNA Giulia F2011 Liceo Cafiero Barletta 1° tempo 3.09

CATANZARO Samantha F2012 S.M. Baldassarre Trani 4° tempo 2.34* (800 m.)

Sarà davvero numerosa la rappresentativa pugliese della BAT che si è qualificata alle finali nazionali di Roma del prossimo 20 marzo. Ben 28 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (14 maschi e 14 femmine) del nostro territorio sono riusciti ad ottenere il pass per il gran finale di questo bellissimo progetto, ideato dal giornalista Valerio Piccioni ed organizzato dal Club Atletico Centrale.Dopo circa 50 tappe di qualificazione su tutto il territorio nazionale, e la massiccia partecipazione di oltre 20.000 ragazzi, far parte dei 540 finalisti è sicuramente motivo di grande soddisfazione. La prestigiosa location poi, vicina al Colosseo, è la stessa dello scorso anno e sarà di certo una esperienza suggestiva per tutti i partecipanti.Da un punto di vista tecnico nelle 18 finali di categoria sulla distanza dei 1.000 metri ci sono anche importanti aspettative per i nostri atleti che sono riusciti a piazzare ben otto prestazioni tra le migliori di ogni categoria, e di queste ben cinque sono i migliori tempi in assoluto. I ragazzi, accompagnati dai loro docenti, saranno guidati nella Capitale dal capo delegazione Coni Bate dal referente scolastico per il progetto. Il trasferimento a Roma dei giovani atleti, e di tutta la rappresentativa, è stato curato dal punto di vista organizzativo dalla scuola capofila del progetto, il Liceo Classico "C. Troya" di Andria, grazie anche al sostegno economico della Regione Puglia, Assessorato Istruzione, Formazione e Politiche del Lavoro.I nostri migliori 8 tempi sui 1.000 m.