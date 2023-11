Consegnato l'olio ricavato dalle circa duecento piante comunali

Come si ricorderà, ad ottobre scorso la Giunta Comunale aveva deliberato l'accoglimento della richiesta dell'Associazione ricreativa culturale "La Quercia" per la raccolta e la trasformazione dei frutti pendenti dalle piante di olivo di proprietà comunale, nonché per il confezionamento e la distribuzione dell'olio extravergine d'oliva prodotto (circa 200 chili).



Un progetto di contrasto allo spreco di risorse alimentari, di sostegno alla pratica del riciclo, alla solidarietà e alla corretta alimentazione, favorevolmente accolto dall'Amministrazione che ha concesso l'autorizzazione ad associare all'iniziativa lo stemma della Città di Trani, consentendo l'uso del logo comunale sulle etichette apposte nella fase di confezionamento dell'olio. L'operazione di trasformazione del prodotto raccolto in olio è stata resa possibile grazie alla disponibilità dell'azienda Oro di Trani che si è fatta carico dei costi di molitura ed imbottigliamento, condividendo le finalità del progetto. Parte del prodotto ricavato e perfettamente confezionato è stato consegnato al Comune di Trani per essere utilizzato anche a fini di rappresentatività istituzionale, senza alcun costo per l'Ente.

Nell'ambito del progetto "Olio solidale" questa mattina a palazzo di Città, i rappresentati dell'associazione La Quercia hanno consegnato al sindaco della città di Trani e ad alcune associazioni cittadine l'olio ricavato dalle circa duecento piante fruttifere di ulivo comunali localizzate in prossimità di via Falcone, di via Borsellino, di Piazza Nassiriya e via Sant'Annibale Maria di Francia (nei pressi della caserma "Lolli Ghetti").Sui 235 chili di olive raccolte, 25 chili di olio sono stati dati all'amministrazione imbottigliati per attività di rappresentanza, 50kg di olio nelle lattine sono state date a associazione TimeAut Odv, 10kg alla Caritas Santa Chiara. La restante parte resta nella disponibilità dell'associazione La Quercia per successive donazioni sia per finalità benefiche che di promozione del prodotto.