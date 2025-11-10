ContestoLab inaugura la prima “Sala Amica” per persone con disabilità

L'idea dell'associazione ContestoLab di Trani, Bisceglie, Ruvo di Puglia di una "Sala amica'' a palazzo Tupputi aperta durante la sagra del fungo cardoncello per ospitare persone con disabilità che dovessero trovarsi in difficoltà per via della moltitudine di gente che la sagra richiama è piaciuta molto al sindaco di Ruvo.



L'idea infatti potrebbe trasformarsi in servizio permanente allargato anche ai turisti che visitano la città tutto l'anno. Soddisfatta la presidente di ContestoLab Raffaella Caifasso durante l'inaugurazione della "Sala Amica.



"Uno spazio silenzioso, isolato da tutti gli stimoli esterni che permette a persone con neurodiversuta e non solo di fermarsi in tranquillità e rinfrancarsi per poi poter riprendere il percorso che avevano lasciato". All'inaugurazione presente l'assessore Curci.



"L'evento, ha a detto, è inserito nel programma 'Ruvo città amica dell'autismo' che il Comune ha avviato ormai da tre anni garantendo servizi alle persone con disabilità. "Il progetto Sala Amica" è stato realizzato con il supporto di Pro Loco, UNPLI Ruvo di Puglia, APS Un mondo di bene 2.0.



Per il Garante delle persone con disabilità, Massimiliano Di Modugno, l'iniziativa della 'Sala Amica' rappresenta la vitalità dell'associazionismo e degli enti del terzo settore che trovano nell'amministrazione un ponte amico.



Contestolab ha fornito alla città anche dei ciceroni d'eccezione, Gianluca e Aisha, che hanno studiato alcuni monumenti della città e affiancato una guida turistica professionista.