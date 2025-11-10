Contestolab
Contestolab
Associazioni

ContestoLab inaugura la prima “Sala Amica” per persone con disabilità

Spazio sicuro e inclusivo a Ruvo durante la sagra del fungo cardoncello

Trani - lunedì 10 novembre 2025 10.00
L'idea dell'associazione ContestoLab di Trani, Bisceglie, Ruvo di Puglia di una "Sala amica'' a palazzo Tupputi aperta durante la sagra del fungo cardoncello per ospitare persone con disabilità che dovessero trovarsi in difficoltà per via della moltitudine di gente che la sagra richiama è piaciuta molto al sindaco di Ruvo.

L'idea infatti potrebbe trasformarsi in servizio permanente allargato anche ai turisti che visitano la città tutto l'anno. Soddisfatta la presidente di ContestoLab Raffaella Caifasso durante l'inaugurazione della "Sala Amica.

"Uno spazio silenzioso, isolato da tutti gli stimoli esterni che permette a persone con neurodiversuta e non solo di fermarsi in tranquillità e rinfrancarsi per poi poter riprendere il percorso che avevano lasciato". All'inaugurazione presente l'assessore Curci.

"L'evento, ha a detto, è inserito nel programma 'Ruvo città amica dell'autismo' che il Comune ha avviato ormai da tre anni garantendo servizi alle persone con disabilità. "Il progetto Sala Amica" è stato realizzato con il supporto di Pro Loco, UNPLI Ruvo di Puglia, APS Un mondo di bene 2.0.

Per il Garante delle persone con disabilità, Massimiliano Di Modugno, l'iniziativa della 'Sala Amica' rappresenta la vitalità dell'associazionismo e degli enti del terzo settore che trovano nell'amministrazione un ponte amico.

Contestolab ha fornito alla città anche dei ciceroni d'eccezione, Gianluca e Aisha, che hanno studiato alcuni monumenti della città e affiancato una guida turistica professionista.
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
Giustizia: L'allarme di Orlando e il fronte del NO contro la separazione delle carriere in magistratura Politica Giustizia: L'allarme di Orlando e il fronte del NO contro la separazione delle carriere in magistratura Il Partito Democratico mobilita esponenti istituzionali e legali a Trani per difendere l'unità dei giudici: "Una riforma che non risolve i problemi dei cittadini."
Il M5Stelle interviene sulla questione del Contratto di Quartiere: "Sarà possibile riuscire a recuperare parte di queste somme? Politica Il M5Stelle interviene sulla questione del Contratto di Quartiere: "Sarà possibile riuscire a recuperare parte di queste somme? Vito Branà: "A quanto ammontano i mancati introiti degli oneri di urbanizzazione posti a carico dei soggetti attuatori del contratto"
Punti facilitazione digitale, finanziata la prosecuzione del servizio Enti locali Punti facilitazione digitale, finanziata la prosecuzione del servizio La Regione riconferma le strutture dell'Ambito
Parte il servizio di accompagnamento all'autonomia per ragazzi con disabilità Enti locali Parte il servizio di accompagnamento all'autonomia per ragazzi con disabilità Per la presentazione della domanda di accesso al progetto è attivata una finestra temporale decorrente dal 7 al14 novembre 2025
Elezioni Regionali in Puglia: è ancora polemica a Trani sui criteri di nomina degli scrutatori Politica Elezioni Regionali in Puglia: è ancora polemica a Trani sui criteri di nomina degli scrutatori La Commissione Elettorale, riunitasi oggi, adotta un "fritto misto" per la selezione degli scrutatori riaccendendo il dibattito su trasparenza e spartizioni
Trani: polemica sulla "Casa Natale di Giovanni Bovio", destinata a Centro di Aggregazione Sociale Trani: polemica sulla "Casa Natale di Giovanni Bovio", destinata a Centro di Aggregazione Sociale L'avv. Alessandro Moscatelli, storico della Città, accusa il Comune di aver ignorato la "vocazione storico culturale" dell'immobile, acquistato in origine per farne un Museo Civico
Ufficio carte d'identità elettroniche, aperture straordinarie nel mese di novembre Enti locali Ufficio carte d'identità elettroniche, aperture straordinarie nel mese di novembre Previste quindici giornate dedicate
Trani in raccoglimento: Onore ai caduti e ai difensori della Patria al Civico Cimitero Speciale Trani in raccoglimento: Onore ai caduti e ai difensori della Patria al Civico Cimitero Celebrazioni del 2 novembre alla presenza delle Autorità Civili e Militari. Omaggio al Sacrario e alla tomba di Alfredo Albanese, eroe tranese
La Trani in emergenza: cittadini bloccati in ascensore e gravi disagi per l'assenza della fogna bianca in Via Mascagni.
10 novembre 2025 La Trani in emergenza: cittadini bloccati in ascensore e gravi disagi per l'assenza della fogna bianca in Via Mascagni.
Assistenza Specialistica Scolastica: scatta l'accelerazione a Trani
10 novembre 2025 Assistenza Specialistica Scolastica: scatta l'accelerazione a Trani
Blackout dell’illuminazione pubblica dopo il maltempo: al buio alcune vie del centro di Trani
9 novembre 2025 Blackout dell’illuminazione pubblica dopo il maltempo: al buio alcune vie del centro di Trani
Una Soccer Trani storica fa dieci su dieci in campionato: 5-0 alla Virtus Bisceglie
9 novembre 2025 Una Soccer Trani storica fa dieci su dieci in campionato: 5-0 alla Virtus Bisceglie
Adriatica Trani: prova di forza e maturità, 0-3 in trasferta a Manfredonia
9 novembre 2025 Adriatica Trani: prova di forza e maturità, 0-3 in trasferta a Manfredonia
La Puglia veste il mondo: sfilata di ARE al Monastero di Colonna di Trani
9 novembre 2025 La Puglia veste il mondo: sfilata di ARE al Monastero di Colonna di Trani
Stasera su Rai 1 il nuovo docufilm di Fabrizio Corallo a cent'anni dalla nascita di Antonello Falqui
9 novembre 2025 Stasera su Rai 1 il nuovo docufilm di Fabrizio Corallo a cent'anni dalla nascita di Antonello Falqui
Punti facilitazione digitale, finanziata la prosecuzione del servizio
9 novembre 2025 Punti facilitazione digitale, finanziata la prosecuzione del servizio
Truffa SMS "Smishing ": allerta sui falsi uffici Cup
9 novembre 2025 Truffa SMS "Smishing": allerta sui falsi uffici Cup
Casa Bovio da Museo a Centro Giovanile, Art.97 : "Violata la destinazione d'uso storica "
9 novembre 2025 Casa Bovio da Museo a Centro Giovanile, Art.97 : "Violata la destinazione d'uso storica"
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.