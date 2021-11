Contrasto alla violenza di genere, 61 accessi al centro Save di Trani solo nel 2021

In programma diversi appuntamenti in materia

Il centro antiviolenza "SAVE" di Trani, gestito dalla Cooperativa Sociale Promozione Sociale e Solidarietà, impegnato da anni nel contrasto al fenomeno della violenza di genere sul territorio dell'ambito di Trani e Bisceglie, le assessore alle Pari Opportunità dei Comuni di Trani e Bisceglie, Marina Nenna e Roberta Rigante, con il prezioso supporto dell'Ufficio di Piano, diretto da Alessandro Attolico, presentano le iniziative di sensibilizzazione legate alla prevenzione ed al contrasto della violenza sulle donne con l'approssimarsi della data del 25 novembre.Nel solo anno 2021 sono stati registrati (ad oggi), sul territorio di Trani e Bisceglie, 61 accessi al centro antiviolenza: un numero che cresce e che preoccupa. Per queste ragioni, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il SAVE, assieme agli assessorati alle Pari Opportunità di Trani e di Bisceglie, in stretta sinergia e collaborazione con l'Ambito territoriale hanno organizzato e promuovono i seguenti eventi:VENERDI 19 NOVEMBRETRANI – ore 20.30 – Teatro della Parrocchia di San Magno, via G. Almirante n.38, Trani. "Dante è Connesso" a cura di Daniela Baldassarra. Evento GRATUITO organizzato dal Centro Antiviolenza "Save", dall'Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie e dall'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Trani, con la partecipazione del Rotary Trani, del Rotaract Trani e dell'Inner Wheel Trani.SABATO 20 e SABATO 27 NOVEMBREBISCEGLIE ore 8:00 – Scuola Secondaria R. Monterisi di Bisceglie. Incontro di sensibilizzazione con le operatrici del Centro Antiviolenza "Save" e gli studenti della scuola MonterisiLUNEDI 22 NOVEMBRE, MARTEDI 23 NOVEMBRE E MERCOLEDI 24 NOVEMBRETRANI – L'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Trani, con la partecipazione del Centro Antiviolenza "Save", ed il supporto prezioso dell'ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Trani e dell'Ufficio di Piano, inaugurerà le Biblioteche di Genere donate dall'amministrazione comunale ad ogni singolo istituto scolastico della Città di Trani.MARTEDI 23 NOVEMBREBISCEGLIE ore 20:00 – Vecchie Segherie Mondadori, Bisceglie. "Storie di Donne e anche la Mia" di e con Michela Divaccaro. Evento organizzato dall'Ambito Territoriale dall'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Bisceglie e dal Centro Antiviolenza Save.GIOVEDI' 25 NOVEMBREANDRIA ore 9:30 – Questura di Barletta- Andria-Trani. Inaugurazione stanza di ascolto riservato "Graziella Mansi", con la partecipazione del Centro Antiviolenza Save.