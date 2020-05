Contributi libri di testo, il calendario della settimana

I pagamenti in banca rispetto il divieto ministeriale di assembramento

Proseguono i pagamenti presso la Banca Popolare di Bari del contributo per libri testo. La riscossione sta avvenendo in ordine alfabetico per beneficiario rispettando il divieto ministeriale di assembramento.Il calendario della settimana:Lunedì 25 maggioDalle ore 9 alle ore 10.30 cognomi da FIOREM a GALDalle ore 11.30 alle ore 12.30 cognomi da GAM a GINMartedì 26 maggioDalle ore 9 alle ore 10.30 cognomi da GIS a HAMDalle ore 11.30 alle ore 12.30 cognomi da HAT a KOMMercoledì 27 maggioDalle ore 9 alle ore 10.30 cognomi da KON a LARADalle ore 11.30 alle ore 12.30 cognomi da LARO a LETGiovedì 28 maggioDalle ore 9 alle ore 10.30 cognomi da LEU a LOQDalle ore 11.30 alle ore 12.30 cognomi da LOR a MAGNIVenerdì 29 maggioDalle ore 9 alle ore 10.30 cognomi da MAGNL a MANZDalle ore 11.30 alle ore 12.30 cognomi da MAR a MEN