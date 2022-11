Contributi luce e gas per i Comuni, a Trani destinati oltre 213mila euro

In arrivo 400 milioni di euro, per l'anno 2022, dal fondo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, da destinare a Comuni, città Metropolitane e provincie in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.Un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti pubblici. Tra i Comuni beneficiari di questa misura, spuntano anche i Comuni della sesta provincia BAT, con oltre un milione di euro e precisamente Andria, con ben 395.225 euro, seguita da Barletta con 390.690 euro, Bisceglie con 188.769 euro, Canosa di Puglia 116.155 euro, Margherita di Savoia con 99.516 euro, Minervino Murge con 56.449 euro, San Ferdinando di Puglia con 81.648 euro, Spinazzola con 30.239 euro, Trani con 213.420 euro e Trinitapoli con 65. 133 euro.Anche l'Ente provincia, riceverà autonomamente risorse per 256mila euro. Si tratta di risorse finanziarie stanziate per far fronte a misure urgenti sia per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, che per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.Risorse finanziarie stanziate e ripartite con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, rispettivamente per complessivi euro 350 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province, erogate con provvedimento ministeriale del 7 novembre 2022.Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un successivo pagamento a favore degli enti locali che, entro e non oltre il 20 novembre 2022, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.