Contro l'abbattimento degli alberi, diverse associazioni convocano incontro con la cittadinanza

Sabato nell'ex pinetina di via Andria

Le associazioni AEA BAT, ART.97, CODACONS sede locale di Trani, OIKOS e UILDM, mobilitate già da diversi mesi per scongiurare gli abbattimenti di massa già eseguiti e programmati dall'amministrazione, oltre che per fermare la cattiva gestione del verde pubblico, invitano tutti i cittadini e le associazioni di Trani sabato 23 marzo alle ore 11:00 presso la Pinetina di via Andria, luogo simbolo dell'incuria e dell'abbandono del verde cittadino.