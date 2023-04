"Alberi in città, i danni della capitozzatura": Legambiente su gestione verde pubblico e privato

Venerdì prossimo a Trani un forum sui danni della capitozzatura e la gestione del verde: "Dalle 18.30, presso la Casa del Fare Assieme (Ex Ospedaletto - Ingresso via Baldassarre), a Trani, Legambiente organizza un forum di approfondimento sulla gestione del verde pubblico e privato in città, dal titolo "Alberi in città - i danni della capitozzatura"."Con la partecipazione dell'agronomo e alboricoltore Carlo Massimo Rabottini - si legge in una nota del circolo di Trani di Legambiente - saranno approfondite le tecniche di salvaguardia, cura e manutenzione degli alberi ornamentali in città e nei giardini privati e le metodologie di selezione delle specie.In particolare, un focus approfondirà la tecnica della capitozzatura, cos'è e come riconoscerla, nonché i danni fisiologici, ambientali, economici e legati alla sicurezza causati da una cattiva gestione del verde.Numerosi studi nazionali e internazionali sono concordi sull'idea che la presenza e l'accessibilità degli spazi verdi siano requisiti fondamentali per città sane, sostenibili ed inclusive. Vivere vicino a spazi verdi riduce i problemi di salute e migliora lo stato fisico e psichico.L'incontro, aperto a tutta la cittadinanza, mira a fornire informazioni fondamentali per il riconoscimento della correttezza degli interventi di gestione del verde pubblico e privato, per tutelare le aree naturali, la nostra città e la sua sicurezza"