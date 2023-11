Taglio degli alberi: Ferri e Cozzoli di FdI chiedono spiegazioni

"AAA cercasi eco sistema urbano (campagna elettorale 2020). Il taglio di alberi effettuato in queste ore ha lasciato tutti stupiti": è l'intervento a firma del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia,, con Andrea Ferri ed Emanuele Cozzoli."Alberi a prima vista sani, non invasivi, che non erano di intralcio pedonale, che non mettevano a rischio careggiate veicolari e la cui chioma non impallava la pubblica illuminazione. Quindi perché? Crediamo che una pubblica amministrazione oltre ad assumersi l'onere di amministrare secondo il mandato ricevuto, debba assumersi anche il dovere di "partecipare" la cittadinanza su quello che fa e farà. Sul verde pubblico l'assenza di comunicazione è tantissima, complice certamente anche i tanti cambi di assessori a quella delega.Quindi come gruppo consiliare ci chiediamo:- chi ha autorizzato questi tagli?- che figura professionale ha dato un parere sulla necessità di rimuoverli?- chi è la figura tecnica del comune che ha avvallato tutto ciò è con la quale potersi confrontare?- verranno sostituì?- se si con quali arbusti?- e chi sceglie gli alberi da piantumare?- è stata interessata la consulta ambientale?Crediamo che siano altre le urgenze da affrontare nel settore, come taluni pini le cui radici devastano marciapiedi e asfalto o anche tutti gli alberi trascurati di Via Aldo Moro e Corso Vittorio Emanuele i cui rami nascondono i lampioni rendendo la città ancora più buia e meno sicura".