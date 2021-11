Contro la violenza sulle donne, in mostra al Gran Shopping le illustrazioni e le vignette di Stefania Spanò

"Le ha uccise perché le amava troppo", "Dramma della gelosia", "Geloso, deluso, abbandonato ha ucciso…". Sono solo alcuni esempi delle tavole realizzate da Stefania Spanò, illustrautrice - come ama definirsi- famosa in tutta Italia, esposte fino a domenica al Gran Shopping di Molfetta.L'artista di origine napoletana è autrice e illustratrice per l'Espresso ed esprime tutto il suo impegno femminista nel racconto delle violenze su donne e bambini, di disparità e discriminazioni, di diritti umani e diritti negati attraverso il personaggio di Anarkikka. Il fumetto, rappresentato da una giovane donna con i capelli a caschetto nero corvino e nato dalla creatività dell'artista, narra in tono amaramente ironico le discriminazioni e le violazioni dei diritti delle donne e soprattutto denuncia il modo in cui i media comunicano gli episodi di violenza. A detta della Spanò, le parole sono pietre ed è responsabilità di chi le utilizza per lavoro fare una scelta molto ponderata dei termini utilizzati quando si deve raccontare la cronaca nera. Le discriminazioni sono evidenti nei titoli dei telegiornali e dei quotidiani, banalizzando la violenza e la responsabilità di chi compie violenza. Il compito di Anarkikka è raccontare la cruda realtà svegliando le coscienze delle donne con un importante appello: "Aiutateci a casa nostra".Sarà possibile visitare la mostra nelle gallerie del Gran Shopping fino a domenica 28 novembre, durante la settimana che mira a sensibilizzare la comunità sul tema della violenza contro le donne attraverso diverse iniziative: oltre alla mostra, uno spettacolo teatrale e l'appuntamento clou del 25 novembre in cui si celebrerà la giornata internazionale contro la violenza sulle donne con un convegno a cui parteciperanno i vertici degli ordini professionali degli psicologi e degli assistenti sociali per discutere delle testimonianze di violenza. A supportare il convegno ci saranno le ali delle Winx, le celebri fatine, inviteranno le vittime di violenza a volare via dai soprusi attraverso le tante ali disposte lungo le gallerie del centro commerciale.