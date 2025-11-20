Politica
Convocato il Consiglio Comunale di Trani: Ordine del Giorno del 25 Novembre
Dimissioni di Antonio Befano, interrogazioni su permessi di costruire, erosione della Villa Comunale e altri temi cruciali per la città
Trani - giovedì 20 novembre 2025 8.58
Il Consiglio comunale della Città di Trani è convocato martedì 25 novembre alle ore 16.30 con il seguente ordine del giorno:
- Presa d'atto delle dimissioni da consigliere comunale di Antonio Befano e surroga
- Verifica Politica in Maggioranza (interrogazione)
- Interrogazione alla nota dell'Ing. Ricchiuti riguardante il Permesso di costruire n.11/2024 (Garage Italia)
- Richiesta chiarimenti su Immobile Santa Geffa (interrogazione)
- Erosione Muraglione Villa Comunale (interrogazione)
- Mancato accesso degli studenti della Scuola Media nel Campo Bovio di Trani (interrogazione)
- Richiesta accertamento su Servizio I.A. per gli uffici comunali
- Chiusura Ufficio Territoriale di Trani dell'Agenzia delle Entrate (interrogazione)
- Interrogazioni e/o interpellanze in forma orale da presentarsi in corso di seduta