Trani Consiglio Comunale 23 luglio 2025. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Politica

Consiglio Comunale di Trani, Andrea Ferri (FDI): "Basta così? Il Sindaco non ha più una maggioranza"

Assise cittadina deserta: solo nove presenti. L'opposizione incalza Bottaro, assente in blocco il PD

Trani - lunedì 1 dicembre 2025 19.46
La crisi politica al Comune di Trani deflagra con clamore. La mancata apertura dell'ultima seduta del Consiglio comunale per mancanza del numero legale ha innescato una durissima reazione dall'opposizione, che chiede apertamente le dimissioni del primo cittadino. A sintetizzare la gravità della situazione è Andrea Ferri, Capogruppo di Fratelli d'Italia, con un post social pubblicato sulla sua pagina facebook che non lascia spazio a interpretazioni:

"BASTA COSÌ? Il Sindaco dovrebbe constatare che non ha più una maggioranza. Una maggioranza sulla carta fortissima (25 consiglieri) che oggi conta solo 9 presenze compreso il sindaco stesso. In tutto questo il dato più eclatante è come l'abbia abbandonato il suo partito, il PD ancora privo di un capogruppo, assente in blocco al netto del solo Presidente Marinaro. Non sarebbe più serio e maturo indire una conferenza stampa e rimettere il proprio mandato o preferisce raccontarci che anche oggi erano tutti raffreddati?".

Il Consiglio comunale è saltato in seconda convocazione, circostanza che rende l'episodio particolarmente significativo, se non grave: per l'avvio dei lavori sarebbero stati sufficienti 11 consiglieri presenti. All'appello, invece, hanno risposto in soli nove un numero insufficiente a garantire la validità della seduta e, di fatto, a dare continuità all'azione amministrativa della maggioranza. Dietro le assenze decisive non ci sarebbero solo provvedimenti urbanistici e immobiliari particolarmente delicati, ma soprattutto le crescenti tensioni legate agli scenari in vista delle amministrative del 2026, forse ha dato fastidio a più d'uno l'intenzione di Amedeo Bottaro , dichiarata ai nostri microfoni lo scorso 25 novembre, che starebbe accelerando per costruire una coalizione più vicina alla sua linea dopo il risultato delle elezioni regionali, questo avrebbe generato malumori significativi all'interno dell'attuale maggioranza. Un clima che si è tradotto nel plateale assenteismo registrato in aula.
