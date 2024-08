Cordoli dei marciapiedi e buche, si corre ai ripari

Cordoli dei marciapiedi staccati, mattonelle sconnesse e buche stradali. Sembra che l'Amministrazione abbia deciso finalmente di correre ai ripari, mettendo in campo un programma serrato di interventi a tappeto mediante un affidamento diretto ad AMIU.«Il nuovo servizio di colmatura di buche e piccoli interventi sui marciapiedi – fanno sapere da Palazzo di Città - si sta dimostrando efficace. Si tratta di attività materiali piuttosto semplici, di ordinaria amministrazione, ma che riscontriamo avere un impatto importante sul decoro urbano. Raccogliamo centinaia di segnalazioni attraverso vari canali, Facebook, Whatsapp, Ufficio Protocolli e via discorrendo. Grazie all'affidamento ad AMIU, storica società in house del Comune, - spiegano - è possibile intervenire in modo chirurgico e tempestivo. Ben vengano, dunque, le segnalazioni da parte dei cittadini purché finalizzate ad aiutarci, a collaborare, a facilitare il nostro operato nell'interesse generale. Altrimenti è una polemica fine a sé stessa, utile soltanto a guadagnare qualche follower sui social. Le segnalazioni – si specifica -, se ben circostanziate, argomentate e con riferimenti precisi, indirizzate agli uffici pertinenti, attraverso i canali istituzionali, diventano un alleato decisivo per chi governa. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, per il bene della nostra Città».PEC, istanze e raccomandate, dunque. Accorato è l'appello da parte dell'Amministrazione a rivolgersi agli organi competenti con gli strumenti giusti.