Coronavirus, 76 nuovi casi in Puglia. Cinque nella Bat

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 15 settembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 4.677 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 76 casi positivi: 34 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 26 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto.E' stato registrato 1 decesso in provincia di Taranto.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 356.216 test.4.237 sono i pazienti guariti.1776 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.586, così suddivisi:2.521 nella Provincia di Bari;525 nella Provincia di Bat;741 nella Provincia di Brindisi;1.555 nella Provincia di Foggia;723 nella Provincia di Lecce;470 nella Provincia di Taranto;50 attribuiti a residenti fuori regione;1 provincia di residenza non nota.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Dichiarazione del Dg Asl Bari, Antonio Sanguedolce: "Nella giornata odierna il Dipartimento di Prevenzione ha registrato 34 nuovi positivi al virus Sars-Cov2. Le positività riscontrate riguardano 23 contatti stretti collegati a casi già isolati e sottoposti a sorveglianza, 1 rientro dalla Grecia, 1 dall'Egitto, 2 dal Trentino e 7 casi sui quali sono in corso le opportune verifiche epidemiologiche".Dichiarazione del Dg Asl Bt, Alessandro Delle Donne: "Sono 5 i casi registrati oggi nella Provincia Bat. Su 3 casi sono in corso le indagini epidemiologiche del Dipartimento di Prevenzione mentre gli altri casi mentre altri due sono certamente riconducibili a casi positivi registrati nei giorni scorsi".Dichiarazione del Dg della Asl Foggia, Vito Piazzolla: "Nelle ultime 24 ore in provincia di Foggia sono stati registrati 26 nuovi casi di persone positive al COVID 19. Si tratta di: 15 contatti di casi già noti; 8 persone sintomatiche; 2 persone individuate durante l'attività di screening di pre-ricovero; 1 rientro dalla Spagna".Dichiarazione del Dg Asl Lecce, Rodolfo Rollo: "Il caso registrato oggi dal Dipartimento di prevenzione riguarda un residente in provincia di Lecce sottoposto a tampone di screening al momento dell'accesso al pronto soccorso in cui era giunto per altre patologie".Dichiarazione Dg Asl Taranto, Stefano Rossi: "Dei 10 casi positivi Covid a Taranto alcuni sono attribuibili a pazienti visitati dal triage dei medici di medicina generale; altri da contatti, con congiunti positivi, appartenenti al gruppo di lavoratori impegnati in una azienda della provincia di Bari; due sono turisti del nord in vacanza presso una località balneare Jonica".