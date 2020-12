Coronavirus, atterrato a Bari alle 22 l'aereo militare con i primi 505 vaccini

Cinque aerei militari hanno trasportato le dosi nelle regioni più lontane per permettere di far partire le vaccinazioni simultaneamente in tutta Italia.

Sono atterrate in Puglia, all'aeroporto di Bari, le prime 505 dosi di vaccino anti covid. "La consegna - ha detto il presidente della Regione, Michele Emiliano - è prevista alle ore 8 al Policlinico di Bari, dove le dosi verranno suddivise nei contenitori termici e consegnate ai punti di vaccinazione delle 6 province pugliesi, per la somministrazione". I primi a essere vaccinati saranno operatori sanitari e ospiti di Rsa.Il lotto è stato trasportato dallo Spallanzani all'aeroporto militare di Pratica di Mare. E dall'hub nazionale cinque aerei militari (due dell'Aeronautica, due dell'Esercito e uno della Marina) hanno trasportato le dosi nelle regioni più lontane per permettere di far partire le vaccinazioni simultaneamente in tutta Italia. Per le altre sono stati disposti e portati a termine i trasferimenti via terra.