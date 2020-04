Coronavirus, donate confezioni di prodotti di prima necessità per famiglie in difficoltà

Ancora un altro episodio di solidarietà in questo periodo di emergenza sanitaria legata al Coronavirus. La "Società cooperativa sociale assistenza, solidarietà e sorriso" in collaborazione con Global Office e la Polisportiva Trani ha consegnato 12 confezioni di prodotti di prima necessità, a famiglie in difficoltà. Il presidente della cooperativa Michele Terrone e i collaboratori ringraziano le persone di buon cuore che hanno partecipato con una donazione a poter realizzare questo progetto.