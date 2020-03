Coronavirus, l'Archeoclub risponde all'emergenza con una programmazione culturale

L'emergenza Coronavirus ha stravolto le abitudini di vita e l'Archeoclub sede di Trani "Antonio Piccinni" risponde con una iniziativa culturale, occasione di svago e apprendimento da vivere in famiglia e online con gli amici, per questo ha predisposto, con notevole impegno, un'offerta molto articolata di alternative virtuali alla frequentazione fisica di luoghi e persone a sostegno dei corretti comportamenti e del rispetto delle regole dettate per ridurre la possibilità di contagio da COVID-19.L'Archeoclub sede di Trani, in collaborazione con l'Associazione culturale musicale "Domenico Sarro" e la libreria "Luna di Sabbia" ha avviato una iniziativa di "sostegno" culturale in questo delicato periodo con una programmazione culturale che comprende: biblioteche digitali, canali tematici, riviste, letture, audible, musica classica, concerti, opera, teatro, architettura, storia, fotografia, filosofia, recensioni, "pillole" di inglese, viaggi, musei virtuali e conferenze con una rassegna giornalistica di testate anche internazionali ed una sezione Kids con romanzi, fumetti, album illustrati, teatro per i più piccoli, una sorta di arena digitale rivolta alla cultura. Accedendo alla pagina ufficiale dell' Archeoclub sede di Trani "Antonio Piccinni" riusciremo a superare in maniera costruttiva questo periodo.