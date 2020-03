Coronavirus, le proposte del candidato sindaco Tommaso Laurora

I provvedimenti del sindaco quale massima autorità sanitaria cittadina sono atti dovuti, in quanto concordati con altri enti competenti in materia di igiene e sanità pubblica. Infatti le misure sinora adottate sono state definite a seguito di apposite riunioni con i responsabili della ASL BAT e della Prefettura. Al di là delle misure igienico sanitarie sinora adottate, e di quelle che saranno definite in seguito sulla base della malaugurata ipotesi di uno sviluppo della epidemia, bisogna prendere atto che questa emergenza sanitaria non può' che aggravare una più generale situazione di crisi economica della nostra collettività, che già si abbatte sui cittadini tranesi e sulle nostre attività commerciali.Chi è attento alla vita cittadina può verificare in questi giorni, infatti, una notevole diminuzione della utenza di tutte le attività commerciali, quelle ricettive, quelle legate alla somministrazione. Trani è città turistica ed il risalto mediatico che purtroppo in queste ore interessa la nostra città, in merito al primo caso confermato di positività al coronavirus di un nostro concittadino ed il conseguente allarmismo rischiano di incidere pesantemente sulla economia dell'indotto.Per questo motivo, a nome della coalizione di Trani Governa, propongo con urgenza l'adozione delle seguenti "misure anticrisi economica", a sostegno delle famiglie e delle attività, da recepirsi anche nel Bilancio di Previsione per l'anno in corso, che peraltro non risulta nemmeno ancora approvato.La TARI ha come scadenze i mesi di maggio, luglio, settembre, ottobre. Proponiamo di spostare il pagamento della rata del mese di maggio, istituendo la nuova rata di dicembre.Proponiamo L'abbattimento del costo della TOSAP del 50% rispetto alle tariffe attuali.Essendo in corso l'accertamento della TOSAP per gli anni dal 2014 al 2018, in scadenza al 31 marzo, ne proponiamo il differimento al 30 settembreProponiamo di incrementare il capitolo delle Agevolazioni TARI portandolo da euro 200.000,00 ad euro 300.000,00, aumentando così la possibilità di rispondere alle richieste degli aventi diritto trattandosi di attività "a sportello"In conseguenza dell'incremento del suddetto capitolo, proponiamo di differire la scadenza per le domande dal 28 febbraio al 31 marzo.Queste misure anticrisi sono frutto di una "volontà politica" discrezionale e non sono attuative di disposizioni di altri enti. Qui si misura la capacità di cogliere le situazioni e analizzare le esigenze e le necessità dei cittadini. Qui si misura la volontà e la capacità di risolvere i problemi. Quando si vive un momento di emergenza e di crisi è doveroso che ognuno contribuisca operativamente ed in maniera concreta al sostegno nei confronti della propria comunità. È il momento di restare uniti e di fare qualcosa di concreto per i nostri concittadini ed è questo il senso in cui vanno queste nostre proposte.