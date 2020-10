Coronavirus, numeri in crescita a Trani: 68 i casi attualmente positivi

Non si arresta la corsa del contagio da Covid-19 a Trani come nel resto d'Italia ed Europa. Dai casi 63 annunciati ieri , si passa a 68, quindi cinque nuovi contagi in meno di 24h a fronte, occorre precisarlo, di un maggior numero di sintomatici e quindi tamponi. A darne la notizia è direttamente il sindaco Bottaro che ha anche espresso il suo pensiero sul provvedimento adottato dalla Regione circa la sospensione della didattica in presenza.«Ho cercato di leggere tutti i commenti ed i messaggi delle ultime ore - ha dichiarato il primo cittadino. La sospensione dell'attività didattica in presenza rappresenta, a mio avviso, una sconfitta per tutti. Aggiornamento flash sui contagi in città: a Trani sono 68 gli attualmente positivi. Stiamo valutando l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica. Vi terrò aggiornati nelle prossime ore».