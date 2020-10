Coronavirus, a Trani oltre 60 casi attualmente positivi: mai così tanti

Risale solamente a 24 ore fa il video del sindaco Amedeo Bottaro in cui lo stesso annunciava il numero dei contagiati da Covid-19 in città. Il dato nel giro di 24h è aumentato: dai 50 di ieri siamo passati a 63, quindi, tredici casi in più.Un numero che fa riflettere: mai, infatti,Trani ha registrato così tanti casi dall'inizio dell'emergenza. I soggetti più colpiti in questa seconda ondata, lo ricordiamo, sono quelli tra i 30 e i 40. Sono cambiati anche gli effetti del virus con un incremento dei soggetti sintomatici.Utile ribadire, quindi, le tre regole necessarie per contrastare quanto più possibile la diffusione del virus: evitare assembramenti, uso obbligatorio della mascherina e lavarsi spesso le mani.