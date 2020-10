Coronavirus, oggi in Puglia nuovo picco di contagi: 248 casi

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 8 ottobre 2020 in Puglia, sono stati registrati 4.754 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 248 casi positivi: 175 in provincia di Bari, 15 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 27 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.E' stato registrato 1 decesso in provincia di Taranto.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 440.278 test.4929 sono i pazienti guariti.3334 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 8.867, così suddivisi:3600 nella Provincia di Bari;799 nella Provincia di Bat;789 nella Provincia di Brindisi;2121 nella Provincia di Foggia;849 nella Provincia di Lecce;643 nella Provincia di Taranto;64 attribuiti a residenti fuori regione;2 provincia di residenza non nota.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti."I casi di positività registrati oggi in provincia di Bari sono riferiti per la maggior parte a contatti stretti di positivi già tracciati in precedenza - spiega il direttore generale della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce - Il dipartimento di prevenzione ha poi individuato una serie di cluster: si tratta di istituti scolastici tra Bari e provincia, una Residenza sanitaria per anziani, una casa di cura privata e un gruppo di stranieri presenti sul territorio".Aggiornamento Don Uva Foggia: "Il numero complessivo – ha spiegato il DG della Asl Foggia, Vito Piazzolla - delle positività registrate presso la sede foggiana del "Don Uva" è ad oggi di 35 ospiti e 37 operatori".