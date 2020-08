Coronavirus, rientra l'allarme a Trani: falsa positiva un'anziana signora

AGGIORNAMENTO ORE 12.20

Ci giungono notizie positive dal fronte sanitario. A seguito del primo tampone risultato positivo, ne sono stati fatti altri due ed entrambi sono risultati negativi. La signora non risulta quindi positiva al Coronavirus nonostante al momento del ricovero presentasse i sintomi tipici del contagio. Allarme rientrato: Trani non registra nessun nuovo caso.Il Covid torna a far paura nella città di Trani che nelle ultime ore registra un nuovo caso di positività. Trattasi di un'anziana signora che nella giornata di ieri, mercoledì 19 agosto, è stata soccorsa dai sanitari del 118 in casa dopo che presentava alcuni sintomi tipici da contagio. La donna è stata quindi trasportata al Pronto Soccorso di Bisceglie dove è stata sottoposta a tampone, risultato positivo. Tutti gli organi competenti sono ora a lavoro per ricostruire la rete dei contatti.L'ultimo caso di contagio in città risale al 6 maggio.