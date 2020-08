Coronavirus, sono 4 i nuovi positivi in Puglia. Un decesso a Lecce

lo Presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 17 agosto 2020 in Puglia, sono stati registrati 920 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 4 casi positivi: 3 in provincia di Bari ed 1 in provincia di Foggia.È registrato un decesso in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 268.294 test. 3.982 sono i pazienti guariti. 325 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.862 così suddivisi:1.589 nella Provincia di Bari;390 nella Provincia di Bat;681 nella Provincia di Brindisi;1.268 nella Provincia di Foggia;610 nella Provincia di Lecce;290 nella Provincia di Taranto;34 attribuiti a residenti fuori regione.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.«Nella giornata odierna abbiamo registrato 3 nuovi casi di positività al Sars-Cov2 - dichiara il DG della ASL Bari, Antonio Sanguedolce - Di questi, una persona di rientro dalla Grecia, un caso di rientro dalla Repubblica Ceca e un caso sintomatico individuato nell'attività di triage in struttura sanitaria. Il Dipartimento di Prevenzione resta impegnato nel lavoro di tracciamento e di sorveglianza epidemiologica».