Coronavirus, test sierologici gratuiti per gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Trani

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani.«Cari Colleghi, il Consiglio dell'Ordine sta facendo tutto il possibile per tutelare la salute degli Avvocati del Foro, dando così il suo contributo alla causa del contenimento del virus. Proprio in quest'ottica, stimolato da un'idea dell'A.Gi.For., il Consiglio dell'Ordine, con la collaborazione della ASL BT, ha deciso di avviare una campagna di screening sul coronavirus per gli Iscritti, con test sierologici gratuiti, su base volontaria.Per il momento, si inizierà con 4 date, tutte a dicembre, dedicate ai test presso la sede della Biblioteca Storica dell'Ordine, in Piazza Sacra Regia Udienza n. 9, e più esattamente: - sabato 5 dicembre, dalle ore 9,30 alle 12,30; - venerdì 11 dicembre, dalle ore 15,30 alle 18,30; - venerdì 18 dicembre, dalle ore 15,30 alle 18,30; - sabato 19 dicembre, dalle ore 9,30 alle 12,30. Saranno, in seguito, comunicate le nuove date di gennaio. Per potersi sottoporre al test, sarà necessario iscriversi per solo una delle date indicate, utilizzando il Sistema Riconosco».