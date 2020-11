Covid, a Trani cala il numero degli attualmente positivi, scendendo sotto la quota di 300

Nell'ultima ricognizione dei dati fra contagi, guarigioni e decessi, risalente a qualche giorno fa, i positivi in città erano 366. Oggi sono sotto la quota di 300 unità: segnali positivi nella curva dei contagi in città, ma bisogna continuare con impegno a rispettare le regole. Lo dichiara in una nota il sindaco Amedeo Bottaro: "A Trani la situazione è notevolmente migliorata. Il numero dei guariti - dice il Primo Cittadino - è decisamente in crescita e supera negli ultimi giorni il numero dei nuovi casi".Dunque "le misure adottate stanno funzionando ed il senso di responsabilità della gran parte dei cittadini sta prevalendo. Gli attualmente positivi scendono sotto quota 300. Non bisogna però abbassare la guardia".