Covid, caffetteria Guendalina riapre per il servizio a domicilio

Una notizia positiva in questo particolare momento storico ci giunge dal bar-caffetteria Guendalina. Dopo l'annuncio pubblico di qualche giorno fa da parte della direzione in cui veniva annunciata la chiusura del locale per la presenza di un caso positivo tra il personale, in isolamento domiciliare già da diversi giorni, ora la caffetteria si prepara all'apertura per il servizio d'asporto così come prevede il nuovo Dpcm.Alla nostra redazionale la direzione ha fatto sapere che l'intero personale, i due soci e gli altri due dipendenti, si sono sottoposti a tampone che ha dato esito negativo. Il locale, quindi, potrà riprendere la sua attività a domicilio in totale sicurezza.