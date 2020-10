Covid, chiusa venerdì 23 ottobre la scuola media "Baldassarre"

Resterà chiusa per la giornata di venerdì 23 ottobre la scuola media "Baldassarre" di piazza Dante, su disposizione del Dirigente scolastico, che ha comunicato al Sindaco la decisione dopo aver registrato un caso accertato di positività al Covid 19 all'interno del personale scolastico.A confermare la notizia è stata anche una fonte interna a Palazzo di Città, e per il momento sono state predisposte le immediate misure di sanificazione degli ambienti scolastici. Per cui si presuppone che la chiusura possa essere limitata ad una sola giornata. Potrebbero eventualmente seguire aggiornamenti.Proprio in questa serata di giovedì è stata fatta comunicazione ai genitori degli alunni, che non dovranno recarsi a scuola.