Covid, Grazia Di Bari (M5S): “Davanti all’onda dei contagi, la politica deve essere concreta”

"In questo momento, davanti all'onda dei contagi, al numero dei ricoveri e dei decessi, la politica deve dare una risposta concreta, a cominciare dalle strutture delle aziende sanitarie" – inizia così il post pubblicato su fb da Grazia Di Bari, consigliera regionale del movimento pentastellato, la quale espone la necessità di fronte all'alto indice contagio di emettere un piano di assunzioni di personale della Asl."Bisogna potenziare il personale della ASL, in particolare il Dipartimento di Prevenzione e Servizi di Sanità Pubblica, che è la nostra prima linea per contenere i contagi. Bisogna agire in fretta con un piano di assunzioni straordinario di personale medico, infermieristico, amministrativo, tecnico-sanitario e OSS, utilizzando lo strumento normativo più veloce e sicuro, quale quello dello scorrimento delle graduatorie delle procedure concorsuali attive. In questo senso si muovono due delibere di Giunta Regionale che hanno previsto una riorganizzazione ed un potenziamento della pianta organica dei Dipartimenti di prevenzione e servizi di sanità pubblica, prevedendo profili sanitari, amministrativi e di comunicazione legati alle importanti attività di contact tracing e di informazione.Le strutture sanitarie della Asl Bat, gli ospedali di Barletta, Andria ed il Covid Hospital di Bisceglie, sono quotidianamente al lavoro e il personale sanitario, tecnico ed amministrativo è oramai allo stremo, con ore ed ore di straordinario e turni di lavoro aggiuntivi.Il rapido potenziamento del personale sanitario e non, rappresenterà una maggiore garanzia di sicurezza per le lavoratrici ed i lavoratori, sfiniti da mesi di emergenza, riuscendo ad aumentare l'offerta dei servizi per i cittadini".