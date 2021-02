Covid, in tre giornate vaccinati circa 600 ultra ottantenni

«In 3 giornate siamo riusciti a vaccinare quasi 600 ultra ottantenni. Indicativamente abbiamo coperto prenotazioni fino al 18 marzo». Sono le parole del sindaco Bottaro a conclusione della terza giornata di vaccinazioni degli over 80 al Pala Assi.«Domenica completiamo le vaccinazioni del personale scolastico delle scuole comunali e delle scuole dell'infanzia private.Lo sforzo che sta compiendo la Azienda Sanitaria Locale BT è eccezionale e noi siamo pronti a fare la nostra parte, aumentando giornate e turni se dovesse essere necessario.Come ho spiegato ad alcuni operatori dell'informazione, il nostro non è un esercizio di spettacolarizzazione della campagna vaccinale, ma una volontà precisa di correre per consentire un accesso alla vaccinazione il più rapido possibile».Il 7 marzo sono invece previste le vaccinazioni per il personale delle scuole superiori.