Covid, prorogata la sospensione del servizio di mensa scolastica fino al 6 gennaio

Il provvedimento in virtù dell’ordinanza regionale

Il Presidente Giuseppe Conte ha firmato il DPCM del 3 dicembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.Per ciò che riguarda la scuola, in Puglia, il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha firmato l'ordinanza nr. 444 del 4 dicembre 2020 con cui è prorogata la precedente ordinanza regionale sulla didattica a distanza. In virtù di questo provvedimento a Trani è stata disposta la proroga della sospensione del servizio mensa fino al 6 gennaio 2021.