Crollo in via Cambio, chiuso al traffico H24 via Ognissanti

La misura del Comune in via precauzionale per consentire gli accertamenti tecnici

A seguito del cedimento di una porzione di mansarda di uno stabile ubicato in via Cambio (ad angolo con via Ognissanti), si è reso necessario, in via precauzionale, nelle more degli accertamenti tecnici, procedere all'interdizione al traffico veicolare h24 di via Ognissanti e via Cambio mediante l'attivazione dei varchi di via Mario Pagano - piazza Libertà al fine di evitare il transito dei mezzi nella zona interessata dal cedimento.