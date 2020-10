Cumuli di rifiuti sui marciapiedi, ecco il risveglio di Trani

Cumuli e cumuli di rifiuti. Questo lo scenario si è presentato agli occhi di tanti tranesi alle prime luci del mattino: decine e decine di buste per il conferimento della plastica abbandonate vicino gli appositi bidoni, non in grado il più delle volte di contenere i rifiuti differenziati.Molti cittadini si sono riversati sui social postando le foto nei pressi delle proprie abitazioni. La realtà fotografata è quella di una Trani da nord a sud colma di bidoni straripanti e sacchetti abbandonati sui marciapiedi. Negli scatti che vi mostriamo in corso don Luigi Sturzo piuttosto che in via san Gervasio è ben chiaro il quadro della situazione.L'Amiu, contattata dalla nostra redazione, ha fatto presente che il servizio procede come da tabella di marcia: la raccolta inizia dopo la mezzanotte e prosegue fino a mezzogiorno. Il mercoledì, unico giorno della settimana dove avviene la doppia raccolta (vetro e plastica) il servizio, per ovvie ragioni, è rallentato ma dalla municipalizzata assicurano che a fine mattinata la città verrà ripulita da ogni rifiuto.