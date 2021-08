"Custodi" di piazza Albanese: Legambiente si unisce al primo clean up cittadino nella piazza

La città di Trani, è innegabile e sulla bocca di tutti , sta vivendo un momento difficile per situazioni diffuse di sporcizia, incuria e in alcune situazioni addirittura di degrado.Al di là di responsabilità amministrative nella gestione della cosa pubblica, sicuramente i cittadini hanno la loro parte : e quanto accadrà mercoledì prossimo in piazza albanese è una presa di responsabilità ma anche un monito a realizzare misure che rendano Trani la città che dovrebbe essere.Infatti, se anche quest'estate arrivano ogni giorno testimonianze di luoghi della città trascurati, abbandonati, sporcati- e si sa, anche solo una carta o una cicca di sigaretta sull'altra fanno un immondezzaio- o se l'amministrazione non riesce a realizzare un sistema efficace di manutenzione o monitoraggio, a Trani succede che un gruppo di residenti di Pozzi Piano ( in particolare di piazza Alfredo Albanese) decide di rimboccarsi le maniche e farsi custode dei propri marciapiedi, della piazza stessa , delle panchine , come di casa propria.L'obiettivo fondamentale - e ammirevole- è che la piazza realizzi socialmente la sua funzione : quella di luogo di socialità aggregazione e incontro."Attraverso attività di monitoraggio, segnalazione di eventuali irregolarità/avvenimenti dannosi per l'ambiente, pulizia e sensibilizzazione da parte dei cittadini e dei residenti, si vuole rendere la piazza un luogo di aggregazione e socializzazione accogliente per tutti" , scrive Legambiente Trani su un un post di facebook, plaudendo all'iniziativa ma anche unendosi ad essa , sulla scia di "adotta un km a Trani" , e invitando la cittadinanza a partecipare al primo clean up della piazza, anche per testimoniare un atteggiamento attivo e non limitato alle denunce, che diventi contagioso anche in altre zone della città.E magari sia anche di sprone a chi di dovere per intervenire in modo continuo e efficace nella cura di Trani, dal centro alle periferie, dalle piazze alle stradine più nascoste.Andrebbe comunque meditato anche il fatto che probabilmente se già dalla scuola dell'infanzia si inculcasse ai bambini il concetto che la propria città sia la propria casa, non saremmo così facili ogni volta a sottolineare il fatto che in altri paesi d'Europa o nel nord Italia "non troviamo mai neanche una carta a terra". Anche perché troppo spesso chi predica buone pratiche è il primo o la prima a non metterle in atto.L'invito sulla pagina FB è coinvolgente e propositivo per una Trani migliore e lo riportiamo fedelmente:"Vuoi partecipare all'attività o "𝐚𝐝𝐨𝐭𝐭𝐚𝐫𝐞" un'altra area della città a te cara?Contattaci, ti forniremo tutte le indicazioni utili!Ti aspettiamo 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟓 𝐀𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨, 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖.𝟎𝟎, in Piazza Albanese, Trani. Legambiente Onlus Legambiente Puglia Città di Trani. "