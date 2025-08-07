Antonio Decaro. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Da Ingegnere a Europarlamentare: Antonio Decaro si racconterà a Trani

La politica, quasi per caso nel libro "Vicino, fare politica insieme alle persone" che sarà presentato a cura de "La Maria del Porto"

Trani - giovedì 7 agosto 2025 8.47
La vita di un ingegnere prestato alla politica, le sfide, le battaglie vinte e quelle perse, ma soprattutto l'impegno costante per la gente, questo è il cuore del nuovo libro di Antonio Decaro, "Vicino, la politica insieme alle persone" (Solferino libri - 2025), che l'ex sindaco di Bari e attuale europarlamentare presenterà a Trani i prossimo 27 agosto (ore 19:00) a Palazzo delle Arti Beltrani, in un evento che si preannuncia come un'occasione unica per riflettere sul ruolo della politica oggi.

Antonio Decaro (Bari, 1970), è un ingegnere che ha intrapreso una carriera politica "quasi per caso". Dopo aver ricoperto la carica di assessore e deputato, è stato sindaco di Bari per due mandati consecutivi, dal 2014 al 2024, e presidente dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) dal 2016 al 2024. Attualmente ricopre la carica di europarlamentare. La sua esperienza è segnata da un profondo impegno civile, dalla lotta alla criminalità alla riqualificazione urbana, sempre con l'obiettivo di migliorare la vita dei cittadini.

Parlando del suo libro, che presenterà a Trani, Decaro si racconterà in modo confidenziale, condividendo aneddoti e ricordi che delineano un'immagine della politica come un'avventura ogni giorno diversa, fatta di empatia, ascolto e disponibilità. Sarà interessante approfondire il testo, la presentazione sarà a cura della giornalista Maddalena Turanti e di Rosanna Gaeta, Direttrice Artistica del Festival «I Dialoghi di Trani», che affronta temi cruciali del nostro tempo, come le migrazioni, la transizione energetica, la salute pubblica e la legalità, mell'intento di dimostrare come l'azione politica è efficace solo se resta ancorata alla quotidianità e ai bisogni delle persone. Decaro sarà testimone di come l'impegno civile possa trasformare la politica in uno strumento di emancipazione collettiva, al di là delle strategie elettorali.

L'evento, curato dall'Associazione Culturale "La Maria del Porto", sarà un'opportunità per un confronto diretto con l'autore, per discutere dei temi trattati nel libro e per riflettere sul futuro delle nostre città e dell'Europa. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini, fino ad esaurimento dei posti, invitati a un dialogo che promette di essere tanto serio quanto stimolante.
