Da "Report" a Trani: Sigfrido Ranucci racconta il patto Stato - mafia

Il pubblico delle grandi occasioni ieri sera al Versante Est a Trani per la presentazione del libro "Il Patto trattativa Stato – mafia": lo scrive sui social lo stesso protagonista, il giornalista Sigfrido Ranucci, che attraverso le inchieste del programma Rai "Report" ha fatto conoscere al grande pubblico le numerose sfaccettature di grandi enigmi, e non solo, della storia italiana anche attuale.Dice Ranucci dell'evento tranese: "Questa sera partecipo ai dialoghi del versante nella bella terrazza di Trani per presentare il libro che ho scritto insieme a Nicola Biondo "Il patto, trattativa stato-mafia" edito da Casa Editrice Chiarelettere. L'evento di Trani, davanti a oltre 400 persone, moderato dalla collega Giovanna De Crescenzo, ha anche il nobile scopo di raccogliere fondi per la ricerca oncologica pugliese con AIRC Comitato Puglia Corte Sveva Circolo Culturale".Ed il pubblico tranese davvero numeroso ed attento ha seguito il dialogo, in attesa di un "firma copie" che per ognuno resterà simbolo di vero giornalismo d'inchiesta.