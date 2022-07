"Un calcio alla mafia" in occasione del 30esimo anniversario della strage di via D'Amelio

Il 19 luglio 2022 alle 19, in occasione del 30esimo anniversario della strage di via D'Amelio in cui hanno trovato la morte il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta formata da Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, il Presidio Libera di Trani ha organizzato un torneo commemorativo di calcio a 5 dal titolo 'Un calcio alla mafia'.La manifestazione, organizzata dal Presidio "Libera" di Trani di cui è referente Francesco Pacini, sarà ospitata dalla Parrocchia Spirito Santo, nei cui pressi sorge la via della città dedicata al magistrato caduto e rappresenterà l'occasione ideale non solo per commemorare il terribile evento che ha segnato la storia italiana trent'anni fa, ma anche per far incontrare i giovani e i giovanissimi tranesi con le forze dell'ordine e il presidio Libera.Queste le squadre che scenderanno in campo con i loro rappresentanti: Presidio Libera; Polizia di Stato; Guardia di Finanza; Madonna del Pozzo; Spirito Santo; San Giuseppe.Il torneo sarà anche un momento per riscoprire il piacere della condivisione e dello stare insieme, grazie all'animazione che accompagnerà le partite e alla possibilità di poter accedere al 'Bar parrocchiale Peppino' per rinfrescarsi e rifocillarsi.Al termine del torneo, seguirà un breve momento commemorativo ad opera di tutti gli intervenuti durante la serata. L'evento è gratuito, ll cittadinanza è invitata.