Da Tokyo a Trani: in città arriva anche Marco Togni

Scrittore, blogger, youtuber, fotografo professionista ecc. Conta quasi mezzo milione di seguaci su Fb e nelle scorse ore è stato in visita a Trani regalando una preziosa vetrina sui social alla nostra città e alle sue bellezze. Stiamo parlando di Marco Togni, il famoso travel blogger di origine trentine fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Marco è venuto in Puglia per lavoro, per un firmacopie a Bisceglie, ma non è mancata una visita nella città federiciana dove dopo una colazione in un bar del centro con cornetto e cappuccino ha poi visitato la Cattedrale e centro storico regalando ai suoi seguaci meravigliose cartoline.