Dagli Stati Uniti a Trani, coppia di coniugi americani si trasferisce in città

«Hanno fatto venti viaggi in Italia visitando le più belle città, ma alla fine non hanno avuto dubbi e hanno scelto Trani non come meta turistica, ma per viverci. I loro racconti - dichiara Ferrante - ci hanno emozionato e siamo orgogliosi della loro scelta. Dicono che Trani è meravigliosamente vivibile...noi lo sappiamo, ma ogni tanto sentirselo dire fa sempre bene».

Mike e Francesca Weber, dagli Stati Uniti a Trani. È la storia di una coppia di coniugi americani che hanno deciso di trasferirsi a Trani dopo essere andati in pensione. I due sono stati accolti a Palazzo di Città dal sindaco Amedeo Bottaro e dal vicesindaco Fabrizio Ferrante.