Daniele Santoro ai neo eletti: "Chiedo di mettere da parte rancori e disaccordi dettati solo dal colore politico"

"Quello che stiamo attraversando in questi mesi e quello che attraverseremo affinché tutto questo possa terminare, è un fattore che nessuno di noi potesse mai immaginare. L'unica forza che oggi può aiutarci a rimanere uniti è la collaborazione.Chiedo a gran voce a tutti i neo eletti di mettere da parte rancori e disaccordi dettati solo dal colore politico, oggi abbiamo una sola missione, uscire al più presto da questo incubo, ed è solo collaborando in sintonia, che renderemo tutto molto più ammissibile. A prescindere dalla appartenenza politica che possa essere destra o sinistra, oggi i cittadini hanno bisogno di stabilità e maturità da parte di tutti.Colgo l'occasione per congratularmi con tutte le segreterie Cittadine, i Consiglieri eletti e gli Assessori. Un augurio in particolare va al Sindaco Amedeo Bottaro, al Vice Sindaco Fabrizio Ferrante e al Presidente Giacomo Marinaro.Buon lavoro per la nostra Città.