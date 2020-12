DantiAmo tutto l'anno, concorso al liceo scientifico

Per onorare il 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri, il Liceo Scientifico V. Vecchi di Trani indice la prima edizione del Concorso "DantiAmo tutto l'anno" che ha per tema "Dante - Astro splendente da 700 anni".Il Concorso promuove la partecipazione di tutti gli studenti del Liceo Scientifico, i quali competono in una apposita sezione interna; prevede, altresì, una sezione esterna nella quale possono concorrere gli studenti di tutte le scuole secondarie di Puglia ( primo grado, cat. A - secondo grado, cat. B) nonchè gli studenti universitari e neolaureati residenti in Puglia (cat. C), con elaborati inediti di diversa tipologia, ispirati al tema dantesco, da inoltrare alla Scuola entro il 27 Febbraio 2021. Quattro le tipologie di elaborati previste per la sezione interna ed esterna (Cat. A e B): elaborato scritto (poesia o racconto breve) o realizzato con la tecnica del Caviardage o della Graphic Novel, spot/corto amatoriale, poster pubblicitario o brochure/lapbook, scatto fotografico originale realizzato con tecnica a piacere.Il Concorso propone, altresì, per la Cat. C, agli studenti universitari o neolaureati ( a.a. 2019/2020) di illustare , con riferimento al tema di cui sopra, in una serie di slide ( max 15) o di un saggio breve (max 5000 battute) le proprie idee e valutazioni. Il Concorso gode del patrocinio di Partner illustri, quali : Comune di Trani, Regione Puglia, Università degli Studi di Bari, Istituto Nazionale Fisica Nucleare, Società Dante Alighieri (sez. di Trani), Associazione Culturale La Maria del Porto, i Dialoghi di Trani, Rotary Club Distretto 2120, Rotary Club Trani, RR.CC. Andria Castelli Svevi, Barletta, Canosa di Puglia e Valle dell'Ofanto. L'iniziativa si pone l'ambizioso l'obiettivo di avvicinare gli studenti di diverse fasce d'età alla lettura delle opere dantesche, in particolare della Commedia, e di far apprezzare l'immortalità della poesia del genio fiorentino nonché dei suoi legami con molte altre discipline, quali la Filosofia, l'Arte, la Musica e, in particolare, l'Astronomia.La Commissione giudicatrice riserverà una menzione speciale ai concorrenti che nei loro elaborati porranno in rilievo il rapporto tra Dante e Scienza. Il vate toscano riesce a parlarci ed essere attuale anche in tempo di emergenza sanitaria? L'iniziativa formativa culminerà in una giornata dedicata alla figura di Dante Alighieri, sabato 27 marzo 2021, che vedrà protagonisti assoluti gli studenti risultati vincitori a vario livello in esito al Concorso. Alla Cerimonia di premiazione Interverranno ospiti illustri, provenienti dal mondo della cultura e dello spettacolo, dell'università e della ricerca, dell'impresa e delle professioni.I vincitori, per i quali sono previsti ricchi premi in palio, per ciascuna sezione e categoria, parteciperanno, altresì, ad una giornata specialissima promossa dal Distretto Rotary 2120, riservato alla Scuola, il 9 maggio 2021, Festa dell'Europa, al fine di sottolineare il carattere universalistico della poesia dantesca.Il Concorso si inserisce in un progetto più ampio, promosso nel corrente anno scolastico, dal Liceo Vecchi, che prevede anche una staffetta di lettura "DantiAmo tutto l'anno", avviata "in presenza" lo scorso 5 ottobre 2020 e, con la ripresa della DaD, sviluppata con eccellenti risultati, anche "a distanza" con il "DantiAmo ONLINE": per trentatré settimane, tante quante sono le settimane che compongono l'anno scolastico, ogni classe del Liceo Vecchi , con la guida della propria insegnante di Lettere, legge ad alta voce un canto diverso della Commedia dantesca e si sofferma sui particolari temi emersi dallo stesso. La staffetta si concluderà alla fine dell'anno scolastico."Se tu segui la tua stella non puoi fallire a glorioso porto", scriveva Dante nel XV dell'Inferno; seguendo Dante, astro splendente da 700 anni, auguriamo a tutti gli studenti concorrenti di giungere al glorioso porto della vittoria!! Sei un alunno di Scuola Media o delle Superiori? Sei già uno studente universitario oppure sei un neolaureato nell'a.a 2019/2020? Mettiti in gioco. Iscriviti! Segui la tua stella!Il Bando di Concorso sarà inviato e comunicato al MIUR e alla Direzione Regionale Puglia(USR) per l'inoltro agli Istituti di competenza.